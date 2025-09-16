Comune, Cavo: "Linee programmatiche generiche e senza visione"

"Le linee programmatiche della Giunta Salis sono troppo generiche, non hanno una visione di città, sono troppo orientate sui diritti e non affrontano le sfide reali, non affrontano i temi su cui la maggioranza è divisa e a tratti sono pure contraddittorie". Così Ilaria Cavo, deputata ligure e capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova in Consiglio Comunale.

"Come si può scrivere che si vuole la città dei 15 minuti (per garantire vicinanza di servizi ai cittadini) e dire no allo Skymetro? - ha proseguito Cavo -. Come si fa a dire che si vogliono incentivare gli affitti a canone agevolato e non impegnarsi sulle linee guida per una riduzione dell'Imu per gli affitti a canone agevolato, aumentata da questa Giunta per il 2025? Se l'impegno a ritornare indietro per il 2026 non è solo a parole, lo si scriva nelle linee guida, come noi abbiamo proposto emendandole".

"Altra voce critica, quella sul trasporto pubblico urbano, per cui vengono proposte tariffe adeguate - ha detto ancora la consigliera di Noi Moderati -. Cosa significa 'adeguate'? Noi abbiamo chiesto di impegnarsi formalmente al mantenimento delle politiche della gratuità, perché i cittadini, tutti coloro che ne usufruiscono, devono conoscere quale prospettiva li attende. Pure sulla funivia abbiamo chiesto che ogni variazione al progetto non comporti perdita di risorse o penali".

Per Cavo "il problema non è solo della funivia che non deve, secondo il piano, sorvolare il Lagaccio. Il problema è che qui si sorvola su tutti i grandi temi: Gronda e nuovo Galliera non sono nemmeno citati. Sul tema dei rifiuti si fanno giri di parole per non menzionare il termovalorizzatore. Ma questa Giunta deve prendere decisioni e queste linee guida sono il documento per tracciarle".