Sondaggio Primocanale/Tecné, i genovesi dicono no al forno elettrico

Oltre la metà dei genovesi dice no all'ipotesi di realizzare un forno elettrico all'interno dell'ex Ilva di Cornigliano.

Il sondaggio commissionato da Primocanale a Tecnè ha chiesto ai genovesi se "è favorevole all'introduzione di un forno elettrico (2 milioni di tonnellate) purché non inquini?. Il 51% degli intervistati (di tutta Genova, non solo di Cornigliano) ha risposto che "no, non è accettabile che Genova ritorni all'acciaio per i prossimi 50 anni".

Mentre il 25% ha risposto che "sì, è giusto aprire un forno elettrico se non inquina e crea lavoro". Il 22% invece ha risposto che non è informato sul tema. E infine il 2% preferisce non rispondere.

Forno elettrico a Cornigliano: il dibattito di Primocanale - Clicca qui

Il sondaggio, come tutti quelli commissionati negli anni da Primocanale, viene registrato ufficialmente sul sito Agcom.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook