Sondaggio Primocanale/Tecné, i genovesi dicono no al forno elettrico

di Mat.A.

Oltre la metà dei genovesi dice no all'ipotesi di realizzare un forno elettrico all'interno dell'ex Ilva di Cornigliano.  

Il sondaggio commissionato da Primocanale a Tecnè ha chiesto ai genovesi se "è favorevole all'introduzione di un forno elettrico (2 milioni di tonnellate) purché non inquini?. Il 51% degli intervistati (di tutta Genova, non solo di Cornigliano) ha risposto che "no, non è accettabile che Genova ritorni all'acciaio per i prossimi 50 anni".
Mentre il 25% ha risposto che "sì, è giusto aprire un forno elettrico se non inquina e crea lavoro". Il 22% invece ha risposto che non è informato sul tema. E infine il 2% preferisce non rispondere.

Il sondaggio, come tutti quelli commissionati negli anni da Primocanale, viene registrato ufficialmente sul sito Agcom.

 

