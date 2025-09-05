Tornano i sondaggi Primocanale/Tecné. Ex Ilva, forno elettrico sì o no?

Da oggi tornano i sondaggi che Primocanale commissione da anni a Tecné, una delle società leader in Europa sulle indagini. Alle scorse due elezioni sia quella che ha visto Bucci vincere in Regione che la Salis in Comune i nostri sondaggi hanno letto con mesi di anticipo il risultato finale con solo lo 0.5% di errore.

Ora abbiamo commissionato un sondaggio su diverse tematiche che sveleremo giorno per giorno.

Iniziamo col tema più caldo in questi giorni: Acciaierie di Cornigliano, è favorevole alla reintroduzione di un forno elettrico (2 milioni di tonnellate) purché non inquini?

A breve il risultato di cosa ne pensano i genovesi, non solo gli abitanti di Cornigliano ma l’intera città.

Il sondaggio viene registrato ufficialmente su sito Ag Com.

