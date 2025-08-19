A Portofino il 'Festival della politica 2025' sul rapporto Europa-America

Il Teatro comunale di Portofino ospita il 20 e 21 agosto il 'Festival della politica 2025' organizzato dall'Associazione culturale Isaiah Berlin incentrato sul difficile rapporto che stanno vivendo le relazioni tra Europa e America. Diviso tra 'Istituzioni' ed 'Economia' l'appuntamento del 20 (inizio alle 21) vede l'approfondimento di due temi: ' La democrazia in America e la democrazia in Europa' moderato da Giuseppe Di Leo con Francesco Di Donato, Giacomo Marramao e Flavia Perin e 'Liberismo e protezionismo sulle due rive dell’Atlantico' moderato da Giuliano Guida Bardi con Vera Zamagni e G. B. Pittaluga. Verrà consegnato il Premio Ansaldo al direttore del 'Secolo XIX' Michele Brambilla e concluderà la serata un concerto pianistico del Maestro Claudio D’Antoni.

La serata del 21 si divide tra 'Cultura politica' e 'Relazioni internazionali' con gli incontri 'Scambi culturali tra Europa e America' (protagonisti Eugenio Capozzi e Aldo Schiavone) e 'Gli Stati Uniti dall’isolazionismo all’intervento nelle guerre mondiali' con Alessandro Colombo e Gennaro Sangiuliano. A Francesco Perfetti, presidente della Giunta Storica Nazionale, andrà il Premio Isaiah Berlin. Si chiuderà ancora una volta in musica con il Maestro Claudio D'Antoni.

