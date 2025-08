Ex Ilva, Cavo (Nm): "Approvato odg che impegna Governo a realizzare opere compensative"

"Approvato l’ordine del giorno a mia firma che, in riferimento alle prospettive di riconversione e valorizzazione industriale delle aree dell’ex Ilva di Genova Cornigliano, impegna il governo, a fronte degli investimenti che potranno interessare il sito a seguito della conclusione della gara pubblica, ad effettuare una ricognizione delle aree effettivamente necessarie all’attività siderurgica così da destinare le aree non necessarie ad altre attività industriali e produttive" afferma Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

E poi ancora: "Non solo: l’ordine del giorno impegna il governo anche a realizzare opere compensative per il quartiere, a favore e nell’interesse della comunità interessata. Si tratta di impegni dipendenti dalle scelte che verranno prese a seguito dell'impostazione e dell'esito della gara per lo stabilimento di Genova, ma non secondari qualora lo scenario di valorizzazione industriale, nell’ottica della produzione di acciaio green, si concretizzi”.