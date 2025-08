Mobilità in Valbisagno: il 6 agosto l'incontro Salis-Salvini sul futuro dello Skymetro

Il futuro della mobilità in Valbisagno passa da un momento decisivo: l'incontro previsto per il 6 agosto tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Il Comune di Genova ha già investito 19 milioni di euro per la progettazione di questa infrastruttura strategica, e l'incontro servirà a valutare se tali risorse potranno essere utilizzate nel nuovo bando che Genova intende presentare nel 2026, oppure se sarà necessario ripensare in altro modo il finanziamento e la realizzazione del progetto.

L'annuncio è stato dato in Consiglio comunale dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante durante un acceso dibattito sollevato da un ordine del giorno della Lega, che ha provocato reazioni contrastanti tra maggioranza e opposizione. L'incontro del 6 agosto rappresenta un passaggio cruciale per definire il futuro della mobilità in Valbisagno e per chiarire come utilizzare al meglio i finanziamenti già assegnati, nel contesto di un progetto Skymetro che vede al centro forti tensioni politiche.