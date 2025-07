Cavo (Noi moderati): "10 milioni in più dalla Tari. Per i genovesi si prepara una nuova stangata?"

"Un'ulteriore sorpresa per i genovesi che forse non avevano capito che il domani, anzi l'oggi che li aspetta, è all'insegna dell'aumento delle tasse": commenta in questo modo l'onorevole Ilaria Cavo, deputata genovese e capogruppo di Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova in consiglio comunale, le misure contenute nella relazione di bilancio di Amiu: "Appena insediata - continua - la giunta Salis ha subito regalato l'aumento dell'Imu, ora si prospetta per il 2026 anche quello della Tari. Dalla tassa sulla spazzatura la sinistra prevede un ammontare di 10 milioni in più di quelli che aveva messo a preventivo la giunta di centrodestra".

Si domanda Cavo: "Dieci milioni in più nelle casse del Comune significa 10 milioni in più presi dalle tasche dei cittadini? Altrimenti, se non ci riserva una nuova stangata, ci spieghi la nuova giunta dove intende prendere quei soldi. Ce lo spieghi chiaramente, anzi avrebbe già dovuto spiegarlo per evitare ogni sospetto o equivoco. Perché erano proprio loro che in campagna elettorale raccontavano che era indegna una Tari così alta, fingendo di dimenticare che era imposta da una sentenza della Corte dei Conti per i disastri lasciati dalla stessa sinistra. Ora che questo vincolo non c'è, anziché annunciare una chiara diminuzione del gettito, come promesso per prendere voti, la giunta Salis in maniera apparentemente defilata prevede un aumento di incasso di altri 10 milioni. I genovesi e tutti noi pretendiamo spiegazioni".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook