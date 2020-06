Zanardi gravissimo: finisce contro un camion con la sua handbike

SIENA - Il mondo dello sport trattiene il fiato per Alex Zanardi, vittima di un grave incidente durante una gara di handbike, la specialità in cui è diventato un campione a livello mondiale e olimpico dopo aver perso le gambe durante una gara di F1, il suo primo sport.

Il bollettino medico, emesso dopo le 20, è preoccupante: "E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”..

L'ex pilota partecipava a una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. Un tour che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto alle 17,05 lungo la statale 146 nel comune di Pienza, sulla strada che porta a San Quirico d'Orcia. Secondo le prime ricostruzioni nell'incidente è coinvolto un mezzo pesante e l'ex pilota potrebbe aver invaso di poco la corsia opposta.