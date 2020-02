Viaggiare ai tempi del Coronavirus, le restrizioni per gli italiani da parte degli altri paesi

GENOVA - Israele, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Vietnam, Capo Verde, Kuwait e Seychelles: sono questi i primi 12 paesi che hanno adottato delle restrizioni nei confronti degli italiani (e dei liguri) che viaggiano dopo i casi che si sono registrati a causa del Coronavirus. Sospesi tutti i voli per Italia e l'accesso agli italiani in questi paesi. I propri cittadini che siano passati in Italia saranno invece sottoposti a quarantena di 14 giorni. Le Mauritius per il momento hanno ristretto questo divieto a chi proviene da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Restrizioni arrivano anche dall'India che non autorizza l'ingresso di persone che siano transitate in territorio italiano dallo scorso 10 febbraio e per questo 96 italiani hanno dovuto rinunciare ad una crociera su Msc Lirica ( LA STORIA QUI ). Nessun provvedimento per gli Usa per il momento. Qatar ha sconsigliato ai propri cittadini di compiere viaggi in Italia in riferimento all'emergenza coronavirus. come Australia ha consigliato ai propri cittadini di esercitare la "massima cautela" se dovessero recarsi in Lombardia e Veneto a causa del "rischio aumentato" di contrarre il coronavirus, lo stesso Serbia, Croazia ed Irlanda. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sitodi Viaggiare Sicuri.