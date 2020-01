Viabilità in A10 e A7, doppio incidente sulle autostrade liguri: code e disagi

GENOVA - Mattina decisamente complicata sulle autostrade della Liguria. Due incidenti si sono verificati fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo. Il primo è avvenuto intorno alle ore 7 sulla A10 tra Albisola e il bivio per Savona in direzione Francia.

Tre mezzi coinvolti in un tamponamento. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Tutte le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto in ospedale, per loro ferite lievi. Decisamente più complicata la situazione per quanto riguarda il traffico, lungo il tratto si è formata una coda che ha raggiunto i 7 km. Solo inrorno alle ore 9 con la rimozione dei mezzi coinvolti il traffico è tornato a scorrere regolarmente.

Il secondo incidente si è verificato sulla A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla. Anche in questo caso non ci sono stati feriti e tutte le persone coinvolte hanno rifiutato il soccorso. Sul tratto si sono fermatio due km di coda.