Valle Stura, il giorno dopo l'alluvione è corsa contro il tempo: ma torna il maltempo

CAMPO LIGURE - Si continua a lavorare in valle Stura, la terribile alluvione che ha colpito tutta l'area tra il Basso Piemonte e l'entroterra ligure ha lasciato dietro di sì morti e danni. La macchina dei soccorsi è già partita così come la richiesta firmata dal governatore ligure Toti per ottenere la dichiarazione di stato di emergenza dal governo per Campo Ligure e Rossiglione, i due paesi maggiormente colpiti dal maltempo. Gli uomini della protezione civile sono al lavoro senza sosta per cercare di liberare al più presto le strade dalle frane che ostacolano la viabilità dell'area.

Ma è una corsa contro il tempo e nel mezzo la paura per la nuova perturbazione che sta per arrivare. Una nuova perturbazione è in arrivo sulla Liguria. Una situazione che tiene in allarme tutta la regione. Arpal infatti spiega che per mercoledì è previsto un "graduale aumento della nuvolosità per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con precipitazioni in serata a Ponente. Giovedì piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, attenuazione dei fenomeni in serata a Ponente. Venerdì tendenza a schiarite via via più ampie nel corso della giornata". Ancora pesante la situazione relativa ai treni con cancellazioni e limitazioni (LEGGI QUI).

GLI SFOLLATI - L'ondata di maltempo di questi giorni ha creato danni con molte person costrette a lasciare la propria abitazione. Sono oltre 80 le persone sfollate a causa dell'ondata di maltempo che ha investito la Valle Stura. Lo comunica la Regione Liguria. Una trentina i cittadini che risultano 'isolati carrabili', ovvero che potranno spostarsi a piedi e potranno essere soccorse ma dovranno rinunciare alle auto. Nel comune di Campoligure sono 16 gli sfollati per i quali è stata subito trovata una sistemazione. Nel Comune di Rossiglione 49 sfollati, già sistemati mentre a Pigna, in provincia di Imperia, 15 persone sono state sfollate a livello precauzionale. Le 4 persone che erano state sfollate a Murialdo (Savona) hanno fatto rientro nelle loro abitazioni. Le persone che dovranno rinunciare all'auto e che vengono considerate 'isolate carrabili' sono 14 nel Comune di Campoligure, 4 nel Comune di Rossiglione, 12 a Sant'Olcese e 3 a Serra Riccò.

LE PREVISIONI METEO:

MERCOLEDI' 23 OTTOBRE - Al mattino nubi compatte nei settori interni centro-occidentali al confine col Piemonte, mentre altrove il cielo sarà sereno o al più velato. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad essere più compatta a partire da ovest, dove ci aspettiamo i primi rovesci. Nel corso della notte successiva la nostra regione sarà interessata da linee temporalesche a partire dai settori di ponente. Venti tesi dal mattino da nord tra Genova e Savona, saranno forti da nord-est su Imperiese dalla sera. Mare mosso a levante, molto mosso a ponente.

GIOVEDI' 24 OTTOBRE - Già nel corso della nottata le prime linee temporalesche andranno ad interessare il ponente della regione, e nel corso della giornata si sposteranno verso est interessando in pratica l'intera regione. Attese localmente cumulate anche elevate. Migliora solo dal tardo pomeriggio a partire da ovest. Venti tesi o forti dai quadranti orientali.Mare prevalentemente molto mosso. Temperature in calo di qualche grado.

VENERDI' 25 OTTOBRE - Miglioramento delle condizioni meteo già nel corso della mattinata. Ampie schiarite un po' ovunque nel corso del pomeriggio. Venti forti da Nord.