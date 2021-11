Vaccino J&J, via libera dall'Aifa per il richiamo a 6 mesi dalla prima dose

GENOVA - Via libera dalla commissione Aifa al richiamo a 6 mesi della prima dose per i vaccinati con J&J. E' questo quanto si apprende al termine della riunione. La seconda dose di vaccino verrà effettuata con un siero a mRna.

Sulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall'ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi dalla prima dose. E' quanto avrebbe evidenziato la commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa): con il trascorrere del tempo, si evidenzierebbe un lento declino dell'efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi e moderate della malattia.

La Regione Liguria si era dichiarata pronta alla somministrazione di una dose di richiamo per le 32.618 persone che nella nostra regione hanno fatto il vaccino monodose Johnson & Johnson già il 27 ottobre in attesa del via libera dell'Aifa arrivato oggi.

