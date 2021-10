Vaccini covid, Liguria pronta ai richiami per chi ha fatto il Johnson, corre la terza dose con gli over 80

GENOVA - In attesa delle indicazioni precise da parte del ministero della Salute, la Liguria si dichiara pronta alla somministrazione di una dose di richiamo per le 32.618 persone che nella nostra regione hanno fatto il vaccino monodose Johnson & Johnson. Vaccino sulla cui efficacia nel tempo si è espressa in questi giorni la comunità scientifica segnalando che potrebbe già scendere dopo due mesi dalla dose.

Per i vaccinati Johnson, annuncia l'assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti, si creerà una corsia prioritaria per un richiamo veloce. Il richiamo sarà messo in calendario ad almeno due mesi dalla prima dose anche se nella nostra regione sono molte le persone che lo hanno ricevuto ormai ben prima. Chi ha ricevuto il Johnson riceverà una seconda dose di vaccino eterologo (Moderna o Pfizer).

Sale ancora il numero di terze dosi vaccinali anti covid in Liguria: 37.784 sono le prenotazioni totali, ed è soprattutto la categoria degli over 80 a trainare questo ritmo elevato di vaccinazioni. Oltre il 10 per cento di prenotati e vaccinati è proprio in questa fascia di età. Molti, nella scelta del lugoo vaccinale, hanno preferito la farmacia vicino a casa.

Dalla scorsa settimana è possibile prenotare la dose booster di vaccino anti covid anche da parte degli over 60 mentre resta sempre aperta per sanitari, soggetti ultrafragili, over 80 con le modalità classiche: pernotazione via portale regionale, CUP, numero verde, farmacia.

Si segnalano invece casi di covid rilevati tra i sanitari liguri: un caso di un'infermiera del Policlinico San Martino e altri che riguardano quel personale ormai da tempo vaccinato con due dosi e in attesa della terza. Molti medici e sanitari infatti avevano ricevuto la prima dos egià nei giorni di fine anno 2020 e la sua efficacia è ormai diminuita. Si corre dunque per poter vaccinare i sanitari: Liguria Digitale segnala a ieri 3441 prenotazioni per la loro categoria per la dose booster.