Vaccini in Liguria, tre open night e focus sui 12-17enni

GENOVA - Salgono i contagi da covid-19 in tutta Italia, Liguria inclusa, e diventa sempre più pressante la necessità di vaccinare la popolazione: dopo i buoni numeri della scorsa settimana - 104mila vaccini totali, oltre 15mila invece nelle 5 open night - si ricomincia con proposte di vaccinazioni senza prenotazione in orario serale.

E proprio da oggi iniziano anche le prenotazioni per la fascia 12-17 anni per la nuova linea dedicata che aprirà l'8 agosto all’hub casa della Salute di San Benigno: possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it, saranno a disposizione 1000 vaccini al giorno.

Da questa sera le open night si svolgeranno in Asl1, Asl3, Asl4, Asl5 lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30 luglio dalle ore 19 alle ore 22; in ASL2 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 23.

Tutti gli indirizzi Asl per Asl: in Asl1 dalle ore 19 alle ore 22 si vaccinerà lunedì al Palavaccini di Camporosso, mercoledì al Palafiori di Sanremo, venerdì al Palasalute di Imperia. In Asl2 lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 20 alle ore 23 al terminal Crociere di Savona. In Asl3 (lunedì, mercoledì, venerdì) all'Hub Fiera del Mare Genova dalle ore 19 alle ore 22 e all'Hub San Benigno dalle ore 20 alle ore 24; in Asl4 lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22 all'Auditorium San Francesco di Chiavari; in Asl5 dalle ore 19 alle ore 22 così suddivisi: lunedì all'ospedale San Bartolomeo a Sarzana, mercoledì alla Fitram di La Spezia, venerdì nuovamente al San Bartolomeo di Sarzana.

Nel corso delle open night sarà possibile effettuare le seconde dosi di Pfizer se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni) o effettuare la vaccinazione eterologa. Infatti le persone con meno di 60 anni che abbiano fatto AstraZeneca potranno anticipare la seconda dose con Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane).