Vaccini, Icardi: anticipata al 4 ottobre la campagna antinfluenzale, terza dose per ora solo agli ultrafragili

GENOVA - Vaccinazione antinfluenzale: questo autunno si parte in anticipo, così come recepito dalla circolare del ministero della Salute inviata a inizio estate. Per la Liguria, spiega il professor Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene dell'Università di Genova, tutto è pronto: "Regione Liguria si è già attrezzata e la campagna inizierà uifficialmente il 4 di ottobre, tre settimane prima della tradizionale partenza di metà-fine ottobre".

Tanti i dubbi e le richieste, anche a Primocanale, sulla somministrazione della terza dose di vaccino anti covid. Non per tutti, spiega il professor Icardi: "Per la terza dose noi sappiamo che per chi si è ammalato di covid da virus selvaggio o chi ha anticorpi stimolati dalla vaccinazione la probabilità di contagiarsi e reinfettarsi è veramente molto molto ridotta. Quando parliamo di terza dose - siccome miriamo al controllo della malattia covid e non all'eradicazione - sappiamo che tutti stanno ragionando sul suo miglior utilizzo. Ecco perché si sente già vociferare che inizialmente sarà prevalentemente indirizzata ai pazienti ultravulnerabili".