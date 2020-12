Vaccini Covid, l'idea per la Liguria: le farmacie a coordinare le prenotazioni

GENOVA - Potrebbe essere la rete delle farmacie della Liguria a coordinare le prenotazioni per il vaccino Covid-19. Il suggerimento è stato lanciato da Federfarma Genova. In Liguria come nel tresto del Paese le prime dosi ariveranno a metà gennaio, questo almeno l'intenzione del governo. Ma in un primo momento saranno dedicati solo a personale sanitario e popolazione fragile. Poi a partire dalla primavera arriveranno le dosi destinate alla maggior parte della popolazione.

La proposta alla Regione è stata recapitata. L'idea non è tanto quella di fare i vaccini in farmacia quanto creare un sistema sparso a livello territoriale per le prenotazioni in modo da evitare gli assembramenti nei punti che saranno dedicati alla vaccinazione. Un percorso che, se otterrà il via libera, potrebbe avviarsi in tempi stretti assicurano le parti. Per rendere più veloce e puntuale il sistema e organizzato da un punto di vista telematico previsto anche il coinvolgimento di Liguria Digitale.