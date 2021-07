Un masso gigante piomba sul camion, tragedia sfiorata in A7

GENOVA - Capita anche questo lungo le autostrade. Un masso di grandi dimensione che piove dal costone della montagna e finisce sulla cabina di un camion. E' quanto accaduto a un autotrasportatore che viaggiava in direzione Genova nel tratto compreso tra Arquata Scrivia e Isola del Cantone, al confine tra Piemonte e Liguria.

Tanta paura ma alla fine nessuna grave conseguenza per l'autotrasportatore che si è visto all'improvviso piovere sulla testa un masso che ha terminato la sua corsa sul tetto della cabina, è uscito autonomamente dal camion restando illeso. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Danneggiato pesantemente il mezzo. Ma questa è solo l'ultima puntata della lunga serie di pericoli che corrono ogni giorno gli autotrasportatori lungo le autostrade.

"Questa ennesima situazione testimonia che le nostre autostrade sono vergognose e pericolose in tutti i tratti praticamente - spiega Roberto Gennai, responsabile di Cna Fita Liguria -. E' stato bravo nel non perdere il controllo del mezzo e ad arrestarsi senza coinvolgere altre auto. Se quel masso avesse preso un'auto si sarebbe potuta verificare una strage".

La Liguria è da anni ormai che vive l'incubo autostrade, cantieri ovunque, code e ora lo spettro dei nuovi lavori in A10 ad agosto.

"Quello accaduto oggi è l’ennesimo tassello di questa situazione che è infinita. I cantieri come sappiamo sono necessari per la sicurezza ma stanno creando anche numerosi incidenti e in generale portano a chi lavora con l'autotrasporto dei danni economici. Da altre parti succede la stessa cosa che accade in Liguria? Disagi ce ne sono un po' dappertutto ma quello che accade da noi in Liguria è un qualcosa di unico".

Alla fine l'incidente non ha prodotto conseguenze. Ma la lista di incidenti avvenuti in area di cantiere è lunga, a volte anche con tragici epiloghi. "I cantieri hanno L'obiettivo sicurezza ma in realtà questi cantieri stanno causando incidenti - spiega ancora il responsabile di Cna Fita -. Sono necessari ma stanno creando danni al settore dell'autotrasporto. Ormai visto la situazione possiamo dire che soluzioni che non fanno del male non esistono". Il riferimento è alle mancate manutenzioni e al grado di ammaloramento di viadotti e gallerie che in questi mesi sta mettendo in luce il commissario Placido Migliorino e le inchieste della procura nate dopo la tragedia di ponte Morandi.