Ultima settimana per l'hub della Fiera di Genova, poi il trasferimento: accelera la campagna vaccinale

GENOVA - Ultima settimana e poi l'hub vaccinale della Fiera di Genova traslocherà per lasciare spazio al Salone Nautico. L’ultimo giorno di operatività sarà il 31 luglio, poi un giorno per sistemare il tutto è quindi dal 2 agosto entreranno a regime i nuovi hub alla Sala Chiamata del porto e al Teatro della Gioventù. Qui saranno organizzati 10 box dedicati alle vaccinazioni. Alla Sala Chiamata del Porto, concessa gratuitamente dalla Culmv, saranno organizzate 13 postazioni. Si tratta di una soluzione comunque provvisoria. Dalla Asl3 genovese garantiscono che tutti coloro che hanno la prenotazione per il mese di agosto in avanti saranno puntualmente informati in quale delle due strutture recarsi.

La campagna vaccinale in Liguria va avanti. I numeri continuano a crescere e la spinta del green pass, attivo dal 6 luglio, e l'aumento dei casi di positività per via della variante Delta ha portato a un incremento delle prenotazioni e delle vaccinazioni.

In Liguria dall'inizio sono state somministrate 1.630.884 di dosi pari al 91,2% di quelle consegnate. Nella fascia degli Over 80 hanno completato il ciclo il 90,6% della platea (90,3% il dato medio nazionale), nella fascia di età tra i 70 e 79 anni il l'77% (82,4& a livello nazionale), nella fascia di età tra 60 e 69 anni il 55,8% (71,3 dato nazionale), nella fascia 59-59 il 54,7% (65% dato media nazionale), in quella tra 40-49 il 34,5% (49,4% dato media nazionale), in quella tra 30 e 39 il 30,4% della platea (34,6% dato media nazionale), tra i 20 e 29 anni si è vaccinato totalmente il 29,4% (quasi 30% dato medio nazionale) della popolazione ligure mentre nella fascia 12-19 il 10,7% (12,7% media nazionale) ha completato il ciclo.