Liguria, 5 open night per un totale di 15mila vaccini. Si replica lunedì, mercoledì e venerdì

GENOVA - Oltre 15mila (per la precisione 15989 di cui 12352 nelle ultime tre serate) i vaccinati durante le cinque open night organizzate da Regione Liguria. Si replica dunque anche la prossima settimana a giorni alterni: lunedì, mercoledì e venerdì toccherà a tutte le Asl esclusa la 2 Savonese che invece ha messo in calendario le sere di lunedì, mercoledì e giovedì.

"Sono sicuro che i liguri risponderanno come sempre e faremo un altro passo avanti importanti verso la definitiva sconfitta della pandemia”, commenta il presidente e assessore ligure alla Sanità Giovanni Toti.

Oggi molte le richieste alla Fiera del Mare a Genova anche in orario diurno per la vaccinazione senza prenotazione: “Gli accessi diretti senza prenotazione per le prime e seconde dosi sono consentiti soltanto durante gli Open Day e le Open Night", ha però ha precisato Lorenzo Sampietro, Direttore Sociosanitario Asl3. L'hub della fiera peraltro chiude per la giornata di domenica e riprende regolarmente servizio a partire da lunedì 26.