Udinese-Spezia si giocherà il 30 settembre alle 18 allo Stadio Friuli

LA SPEZIA - Udinese-Spezia, prima partita della storia delle Aquile in Serie A, si giocherà allo Stadio Friuli di Udine (nella foto) il 30 settembre alle 18.

La prima giornata della Serie A 2020/2021, articolata dal 19 al 21 settembre, sarà disputata senza tre delle dieci partite: Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta si giocheranno injfatti il 30 settembre. Inter, Atalanta e Spezia hanno concluso la scorsa stagione in netto ritardo rispetto alle altre squadre, le prime due per gli impegni europei e le Aquile per i playoff promozione, e questo ha indotto la Lega di Serie A ad accordare il rinvio dei rispettivi esordi in campionato.

Sono stati ufficializzati gli orari delle tre partite: il calcio d'inizio di Benevento-Inter e Udinese-Spezia è stato fissato per le ore 18, quello di Lazio-Atalanta alle 20:45.