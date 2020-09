Udinese-Spezia, Aquile in campo al Friuli per i primi punti in serie A

LA SPEZIA - Lo Spezia cerca a Udine alle 18, nel recupero della prima partita di campionato rinviata per concedere alle Aquile una settimana in più di preparazione, i primi punti in serie A. Dopo l'infruttuoso esordio sul campo di "casa" di Cesena contro il Sassuolo, ecco una nuova opportunità, sia pure ad alto coefficiente di difficoltà come quella rappresentata dalla trasferta contro la squadra di Gotti.

Le Aquile partono come meglio non avrebbero potuto, segnando un gran gol con Ricci dopo meno di cento secondi dal fischio d'inizio. Ma la prodezza viene vanificata da una posizione di fuorigioco rilevata dal VAR. Sull'angolo di Verde dalla destra, respinto corto, c'è stato un controcross dello stesso ex AEK sul quale c'era, in posizione irregolare, Terzi prima che Palumbo respingesse il pallone al limite verso Ricci.

Ma lo Spezia insiste e al 17' va di nuovo vicino al gol: Maggiore scende sulla sinistra e serve al centro per Verde il cui destro al volo in diagonale è respinto sulla linea da De Maio.

La prima occasione per l'Udinese arriva al 24': Su punizione dalla trequarti di de Paul, Chabot respinge sulla sinistra dove c'è Samir che rilancia il pallone a centro area: Zoet respinge corto sui piedi di Okaka che da pochi passi calcia alto.

Lo Spezia è in partita e passa al 29' con Galabinov, secondo gol stagionale dopo quello della bandiera al Sassuolo: Gyasi va via sulla sinistra a Becao e centra per Galabinov che colpisce di testa in schiacciata e supera Musso sulla destra. Il vantaggio premia le Aquile che sono entrate meglio in partita e che avrebbero anche potuto andare all'intervallo su un vantaggio più ampio.

UDINESE-SPEZIA 0-1

RETI: 29' Galabinov.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

NOTE: ammoniti Terzi.