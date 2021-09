Tiro con l'arco e golf, due open day in Liguria per far scoprire a tutti i disabili fascino e passione dello sport

GENOVA - Para archery open day sabato 18 settembre e golf inclusive open day sabato 25 settembre. Due appuntamenti rivolti a tuti gli infortunati Inail e non solo per far scoprire passione, fascino e tecniche di due sport amati dagli italiani: i successi nelle paralimpiadi hanno riporto al centro dell'attenzione l'importanza dello sport per le persone disabili. I due open day sono organizzati dal Comitato italiano Paralimpico della Liguria, Inail e SuperAbile.

Si parte con il tiro dell'arco, l'obiettivo è far scoprire a tutti il fascino di una disciplina dall'alto valore inclusivo. Gli assistiti potranno sperimentare la disciplina del tiro dell’arco e richiedere in seguito l'attivazione di corsi di avviamento organizzati dal Cip-Inail. Il programma prevede alle ore 9:30 il ritrovo presso la struttura A.B.G A.S.D. in corso Montegrappa 130 R a Genova. Alle 9:45 è prevista la distribuzione delle magliette e dei gadget. Alle ore 10:15 l'inizio delle attività. Alle ore 13:00 la pausa pranzo. Poi dalle 14:30 alle 17 l'attività pomeridiana. L'attrezzatura sportiva è messa a disposizione dell’associazione sportiva.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza: per accedere alla struttura sarà rilevata la temperatura, sarà obbligatorio l’uso della mascherina, saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani e verrà fatta sottoscrivere apposita autocertificazione. Secondo la normativa GDPR con le nuove regole anti Covid-19 in vigore, per la partecipazione all’open day è richiesto il green pass o il tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti all’evento.

Il secondo open day in programma è fissato per sabato 25 settembre al Golf club di Albisola. Anche in questo caso i partecipanti, divisi in gruppo, potranno prendere visione e giocare a golf lungo il campo imparando e scoprendo le tecniche di gioco con gli esperti del settore. Un modo per avvicinare tutti gli infortunati Inail alla scoperta dello sport e all’importanza dell’inclusione sociale.