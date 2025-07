Sampdoria, caos e disorganizzazione: niente amichevole con il Derby County e l’agente di Tutino si rivolge al CONI

Non c’è pace per la Sampdoria, in un’estate che invece di segnare la rinascita si sta trasformando in una lunga sequenza di inciampi e segnali preoccupanti. Dopo settimane di incertezza sul piano tecnico e gestionale, arriva un nuovo episodio a certificare il momento complicato vissuto dal club: l’amichevole contro il Derby County, inizialmente fissata per il 2 agosto, è saltata per un grave ritardo organizzativo da parte della società blucerchiata.

Secondo quanto trapelato, sarebbe stato proprio il club inglese a considerare l’accordo cancellato, dopo aver atteso invano per cinque giorni la restituzione del contratto firmato. Un’attesa che ha reso impossibile chiudere l’intesa, anche a causa della complessa logistica della trasferta, prevista subito dopo il ritiro, con volo di linea per contenere i costi e due notti di permanenza nel Regno Unito.

Un’occasione mancata sul campo, certo, ma soprattutto un’altra brutta figura fuori dal campo, che contribuisce ad alimentare la sensazione di una macchina organizzativa in alto mare. L’impressione, sempre più concreta, è quella di un club in affanno dove regna confusione.

Il caso Tutino: l’agente si rivolge al CONI

A peggiorare ulteriormente il quadro, nelle stesse ore è emersa un’altra vicenda che coinvolge la Sampdoria. L’agente di Gennaro Tutino si è rivolto direttamente al Collegio di Garanzia del CONI. Dietro il passo dell’agente ci sarebbero questioni legate agli accordi già formalizzati ma poi non rispettati, ancora una volta per presunti ritardi o inadempienze organizzative. Un gesto clamoroso, che testimonia il livello di tensione e incertezza che aleggia intorno al mondo blucerchiato.

Tifosi preoccupati, futuro in bilico

In questo contesto, cresce la preoccupazione tra i tifosi che da qualche giorno hanno iniziato una contestazione alla società con una serie di striscioni e un comunicato molto duro. La rinuncia all’amichevole vole internazionale con il Derby County e l’episodio legato a Tutino non sono semplici battute d’arresto: sono il sintomo di un problema più profondo, che riguarda la struttura e la gestione del club.

