Terza allerta rossa in un mese, Liguria sempre più devastata dal maltempo

GENOVA - La Liguria sempre più martoriata dal maltempo. Le precipitazioni delle ultime ore hanno creato diverse criticità soprattutto nel ponente della regione. L’allerta è stata declassata ad arancione nel centro della Liguria fino alle 24 di venerdì 20 dicembre, mentre nel levante allerta rossa fino a mezzanotte e poi arancione fino alle 8 di sabato 21 dicembre.

Il dettaglio dell’allerta:

Ponente (zona A) e centro ponente (zone B e D): arancione dalle 21 alle 24 di (tutti i bacini)

Levante (zona C): rossa fino alle 24 venerdì 20 dicembre poi arancione fino alle 8 di sabato 21 dicembre.

Entroterra del centro levante (zona E): rossa fino alle 24 di venerdì 20 dicembre poi gialla fino alle 8 di sabato 21 dicembre.

la regione insistendo in particolare sul Centro-Ponente, si è spostato a Levante con il suo carico di piogge diffuse e rovesci. Nelle ultime 6 ore sulla zona C si sono registrate intensità precipitative puntuali fino a molto forti e cumulate localmente fino a molto elevate. Piogge e rovesci fino a forti hanno invece interessando alcune località dell'area E. A livello areale nelle ultime 12 ore sono state raggiunte cumulate tra elevate e molto elevate sulla zona A, elevate sulle zone B,C, D ed E. Attualmente le precipitazioni stanno insistendo in particolare sui rilievi del Levante, con interessamento parziale anche delle aree costiere.

A Ponente e sul Centro, dopo il transito delle piene che, in alcuni bacini (Argentina, Armea), hanno portato a locali esondazioni nel corso del pomeriggio, si sta osservando una generalizzata lenta discesa dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con valori attuali ampiamente superiori a quelli ordinari. A Levante, invece, per via delle piogge delle ultime 3-6 ore stanno tuttora rispondendo i maggiori corsi d'acqua, Trebbia e Aveto in zona E, Entella, Vara e Magra in zona C, con i massimi livelli idrometrici registrati sino ad ora prossimi o di poco superiori alla soglia di piene rive. Il picco di piena dell'Entella è da poco transitato nelle sezioni focive dopo aver inondato alcune aree golenali lungo l'asta terminale. Livello attualmente in lenta discesa. Picco transitato anche su Aveto e Trebbia ampiamente contenuto in alveo. Sul Vara il picco di piena è transitato nelle sezioni di monte, sta raggiungendo la sezione strumentata di Piana Battolla, ed è destinato a raggiungere la confluenza con il Magra Toscano, la cui piena è ancora in formazione, e transitare nell'asta terminale del Magra nel corso della tarda serata, prime ore della notte, ampiamente contenuto in alveo. Venti di burrasca forte hanno interessato ampie porzioni del territorio regionale con raffiche di oltre 150 km/h sui rilievi (massimo di 161 km/h registrato dalla stazione di Ronco Scrivia-Tana d'Orso), fino a 80-100 km/h lungo le aree costiere (Marina di Loano, Framura, Corniolo).

LA SITUAZIONE - Un po’ di preoccupazione alla foce dell’Entella a Chiavari. Il fiume è uscito dagli argini creando degli allagamenti sparsi.

Preoccupazione in Valle Armea a Sanremo in località Ponte dove il corso d'acqua Armea ha superato il livello di guardia rosso esondando di poco sulla strada. L'allerta rossa sta colpendo prevalentemente nel ponente della regione. Sempre nel ponente, infatti, a Sanremo nel bivio per Poggio è caduto un albero in una strada già parzialmente chiusa per rischio frana.

Situazione critica soprattutto nel comune di Ceriana: tre le frane che hanno interessato le strade principali che collegano la città con il sanremese. Due sulla provinciale Cerina Baiardo strada provinciale 55, mentre l'altra è sulla via comunale san Sebastiano. Sul posto sono presenti protezione civile e carabinieri per cercare di aprire almeno una viabilità verso Sanremo. Caduti oltre 270 mm dalla mezzanotte. Tutto il bacino idrografico vesta in condizioni di marcato stress idro-geologico.

A Cenova tanta paura per un fronte franoso tanto che una trentina di persone, che vivono nella frazione, oggi si trovano fuori casa. "Dal 2016 l’ansia è più grande perché abbiamo subito una drammatica alluvione", ricorda il sindaco Adorno di Rezzo. "Siamo sicuri almeno dell’aiuto della Regione, come piccolo comune chiederei a qualcuno di venire con una pala per darci una mano. La prima stima è di due milioni di euro per rimettere a posto il territorio che io amo, ma il nostro bilancio è di 600 mila euro circa. Non possiamo basarci sempre sulla forza del volontariato".

A Ceriale il torrente San Rocco è esondato allagando la strada ma la situazione è rientrata dopo poco fortunatamente. Preoccupa anche il livello del fiume Trebbia: "Non avvicinarsi agli argini", è il monito del sindaco di Montebruno, Mirko Bardini. Evacuate anche 6 famiglie in località Regione Poggio, nessuna abitazione direttamente coinvolta. In zona Osentina nel Comune di Taggia due vigili urbani isolati a causa di una frana. Si sono messi in salvo in una casa.

A causa del superamento della soglia pluviometrica di sicurezza, la SP31 della Ripa è chiusa alla circolazione. Si avvisa che, a causa di cedimenti sulla carreggiata, la SP 370 Litoranea, in prossimità del bivio per Riomaggiore è chiusa. A causa della temporanea interruzione della circolazione sulla SP 370 Litoranea, in prossimità del bivio per Riomaggiore, si segnala viabilità alternativa: Riccò del Golfo, Pian di Barca, Pignone. A causa dell'allagamento del piano viabile, è provvisoriamente chiusa la statale 225 'Della Fontanabuona' in prossimità del km 4,500 in località Carasco in provincia di Genova.

LE PREVISIONI METEO

DOMANI, SABATO 21 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina piogge residue con cumulate significative su C dove permane un'alta probabilità di rovesci/temporali forti; bassa probabilità su BE. Nuovo veloce passaggio perturbato in serata con bassa probabilità di rovesci/temporali forti su BCE. Venti da Sud-Ovest di burrasca su ABC con raffiche fino a 70-90 km/h, in particolare dal pomeriggio sui crinali e sui capi esposti. Mareggiate intense in mattinata su C e parte orientale di B; dopo un temporaneo calo si prevede una ripresa dal pomeriggio con mareggiate intense su ABC.

DOPODOMANI, DOMENICA 22 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina un veloce passaggio perturbato porta piogge anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti; cumulate fino a significative su CE. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a burrasca su AC con raffiche che localmente potranno raggiungere 80-100 km/h sui capi esposti e sui crinali. Dal pomeriggio/sera ingresso di venti settentrionali fino a forti su BDE. Mare fino a molto agitato sottocosta con mareggiate intense su C e parte orientale di B, agitato su A con mareggiate.