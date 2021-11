Tennis Club Genova 1893, la squadra femminile batte 3-1 il Tennis Club Lucca

GENOVA - Vittoria per 3-1 della squadra femminile del Tennis Club Genova 1893 contro il Tennis Club Lucca. Nella quarta giornata del campionato di Serie A le ragazza hanno avuto la meglio della compagine Toscana.

Nella prima sfida giocata al campo numero 1 vittoria per Lucia Bronzetti contro Jessica Pieri per ritiro dell'avversaria al primo set dopo il primo game a vantaggio della giocatrice della formazione genovese. Nella seconda sfida il Tennis Club Genova 1893 si è portata sul 2-0 con il successo in due set di Martina Caregaro su Tatiana Pieri (6/3 7/5). Nella terza sfida vittoria ospite con Lucia Tognoni che è dovuta arrendersi alla lucchese Clarissa Gai in due set (5/7 1/6). Infine importantissima vittoria nel doppio della coppia del Tennis Club Genova 1893 Assereto-Caregaro per 6/4 0/6 10/7 su Gai-Pieri in una sfida tiratissima ed emozionante che ha assicurato i tre punti alla squadra genovese.

Con questa vittoria le ragazze genovesi restano seconde in classifica con 7 punti e distanziano proprio le toscane terze con appena 2 punti conquistati. A guidare la classifica il Circolo canottieri Casale che ha fin qui sempre vinto. All'ultimo posto il Tennis Club Italia Forte dei Marmi. Il campionato di serie A1 maschile ha invece osservato un turno di riposo.