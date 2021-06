Telemedicina e interazione tra paziente, ospedale, guardia medica: nasce 'Portofino Punto Salute'

PORTOFINO - Telemedicina con connessioni ultra veloci, protezione dei dati sensibili e interazione tra paziente, ospedale, guardia medica. Parte da Portofino il prototipo "Portofino Punto Salute" presentato al Teatrino del borgo alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del Sindaco di Portofino Matteo Viacava e del Direttore Generale dell'Asl4 Liguria 4 Paolo Petralia. La dicitura prototipo è stata assunta proprio perché, se darà i frutti sperati, sarà un modello esportabile ad esempio nei piccoli comuni del territorio. Il progetto infatti riassume, su piccola scala, quelli che potranno essere alcuni dei servizi - fruibili in modo integrato ed anche a distanza - per la prevenzione, la diagnosi e la cura nel prossimo futuro.

"L'originalità di questo prototipo - ha detto il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti - non consiste solo nel valore di ciascuno dei suoi componenti, ma soprattutto nel suo insieme: la possibilità di una risposta integrata, di sistema, a 360° ai bisogni di salute della persona e della sua comunità, posta in concreto al centro di tutto il percorso di cure. Siamo certi che questa sperimentazione potrà costituire una best practice non solo per la Liguria ma anche a livello nazionale, ampliandola in una dimensione più ampia rispetto al comune di Portofino, che per primo la applica ed alla Asl4, che la promuove".