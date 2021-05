Teatro Carlo Felice, dalla sinfonica a "L'elisir d'amore" ecco i prossimi appuntamenti

GENOVA - Grazie alle nuove regole sul coprifuoco, che è slittato alle 23 e che dal 7 giugno sarà alle 24 in tutta Italia, anche se in Liguria potrebbe esserci un allentamento definitivo con il passaggio in zona bianca, gli appuntamenti del Teatro Carlo Felice tornano al consueto orario d'inizio delle 20. Non solo la sinfonica, già partita con i due concerti del maestro Nicola Luisotti e di Alexander Lonquich, ma anche l'opera lirica.

La prima de "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti sarà infatti il 10 giugno, alle ore 20.00, con repliche serali venerdì 11 e mercoledì 16 giugno, alle ore 20.00 e repliche pomeridiane sabato 12 e domenica 13 giugno, alle ore 15.00, come precedentemente annunciato.

Nel centenario dalla nascita di Lele Luzzati l’allestimento propone le celeberrime scenografie del geniale, poliedrico artista genovese, per la regia di Davide Garattini, con i costumi di Santuzza Calì. Sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice, Alessandro Cadario, direttore e maestro concertatore. Protagonisti in scena i solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice, diretta da Francesco Meli.

L’elisir d’amore, opera giocosa scritta da Gaetano Donizetti nel 1832 su libretto del genovese Felice Romani s’ispira alla vicenda de Le Philtre di Daniel Auber, su libretto di Eugène Scribe, in voga a Parigi in quegli anni. In due soli atti, Donizetti riesce a condensare abilmente gli affetti propri del genere comico e del semiserio, cui amalgama la dimensione metateatrale, in una commedia degli equivoci e degli intrighi di grande vitalità melodica, la cui trama, pronta a “scattare” come una trappola, si riavvolgerà senza pietà attorno al destino dei cospiratori.

I prossimi due appuntamenti di sinfonica, invece, saranno il 22 maggio con "Petite suite" di Claude Debussy, "Gli uccelli" di Ottorino Respighi e la Sinfonia n. 3 in la minore op. 56, “Scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, sul podio ci sarà il maestro Donato Renzetti, e il 27 maggio dove la bacchetta di Fabio Luisi dirigerà l'orchestra nella Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore “Romantica” di Anton Bruckner.