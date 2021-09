Super yacht, barche a vela, affari (e vaccini): -2 al Salone Nautico di Genova

GENOVA - Meno due giorni e poi la 61esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova aprirà le porte ai visitatori. Dal 16 al 21 settembre la Superba torna al centro del panorama nautico mondiale con un evento che fa segnare numeri record. Mille brand tra barche e progetti che appassionati e curiosi potranno ammirare dal vivo, tornano anche gli super yacht. Oltre 200.000 mq di superficie con l'85% delle aree completamente all'aperto.

Un settore quello della nautica che riveste un ruolo centrale nell'economia italiana con un fatturato globale di circa 5 miliardi di euro e quasi 24 mila addetti diretti e oltre 180 mila indiretti. L'Italia, secondo i datu Symbola, è il Paese leader per saldo commerciale con 2,2 miliardi di dollari e rappresenta una della nazioni ai vertici mondiali per quanto riguarda le esportazioni.

Quello che si appresta a iniziare è il secondo Salone Nautico in era Covid e proprio per questo sono state predisposte delle misure ad hoc per permettere a tutti di accedere agli spazi espositivi in sicurezza. Si potrà accedere solo se muniti di green pass. Verrà inoltre allestita una postazione per l'esecuzione di tamponi rapidi e anche per la somministrazione di vaccini aperta a tutti.

Un Salone Nautico che parlerà di sostenibilità e ambiente, ma tanto spazio anche al mondo della vela e ai fuoribordo. Non mancheranno poi gli eventi collaterali. Nel weekend spazio alla Regata delle Millevele. Primocanale seguirà la manifestazione e curerà la SnTv, la tv online e on demand per far vivere a tutti la 61esima edizione del Salone Nautico.