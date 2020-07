GENOVA - Sono al momento quattro su 380 i tratti delle spiagge della Liguria che non sono balneabili. L’ultimo aggiornamento è stata diffusi dall Arpal domenica 19 luglio. Si tratta un tratto non conforme (Inizio Scogliera, Rapallo) e tre sui quali vige un'ordinanza di chiusura preventiva disposta dal sindaco totale (Seconda Traversa Olivo, a Portovenere e Manarola Lo Scalo, a Riomaggiore-La Spezia) o parziale (Foce Rio Lasca-Finale Ligure-Savona).

Dopo le ultime analisi effettuate suo campioni tornano invece balneabili i tratti di: Ospedale Barellai (Costarainera, Imperia); Foce Torrente San Pietro (Diano Marina, Imperia); Sogni d'estate (Imperia) i cui valori che sono tornati conformi.

L'aggiornamento della situazione acque di balneazione in Liguria alla mattina di domenica 19 luglio vede, dunque, sui 380 tratti in cui è suddivisa la costa regionale per l'estate 2020, 376 conformità, un tratto non conforme (Inizio Scogliera, Rapallo) e tre sui quali vige un'ordinanza di chiusura preventiva disposta dal sindaco totale (Seconda Traversa Olivo, a Portovenere e Manarola Lo Scalo, a Riomaggiore-La Spezia) o parziale (Foce Rio Lasca-Finale Ligure-Savona).