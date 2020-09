Spezia, Italiano: "A Udine esordio duro, ma noi saremo pronti"

LA SPEZIA - Vincenzo Italiano, riconfermato alla guida dello Spezia dopo le due promozioni consecutive dalla C alla B con il Trapani e dalla B alla A con gli aquilotti, commenta il calendario che propone l'esordio al "Friuli" di Udine: "Sarà un esordio emozionante, ma allo stesso tempo difficile, per questo ci dovremo preparare al meglio per la gara con l'Udinese".

"Saranno tutte partite difficili e complicate, soprattutto per una neopromossa che come noi - sottolinea Italiano - ha poco tempo per preparare l’esordio. Contro la Juventus servirà una prestazione di grande livello, cercando di giocare bene a calcio. Sappiamo che far punti sarà difficile, ma la prepareremo sempre con l’intento di ottenere il massimo. I derby? Belli e affascinanti, la Liguria quest’anno può vantare tre squadre nella massima serie. Sappiamo che i nostri tifosi ci tengono particolarmente e daremo il massimo".