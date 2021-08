Scuola, pronto il piano dei trasporti: due ingressi scaglionati e bus aggiuntivi

GENOVA - A scuola si entrerà in due fasce orarie separate, la prima tra le 7,45 e le 8, la seconda tra le 8,45 e le 9. Per la seconda fascia di ingresso l'orario è anticipato rispetto allo scorso anno scolastico: a entrare alle 9 sarà il 60 per cento degli studenti delle superiori.

E' una delle decisioni prese ieri nel corso dell'incontro in videoconferenza tra Prefettura di Genova, Amt, Comune di Genova, assessorati alla Scuola e al Turismo di Regione Liguria per preparare il piano del trasporto pubblico locale in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Piano atteso sul tavolo del ministro dei Trasporti Giovannini entro giovedì 2 settembre: sarà il Prefetto, come da protocollo, a inviarlo.

Obiettivo del piano è garantire ingressi e uscite in sicurezza puntando ad avere tutti gli studenti di ogni ordine e grado in aula al 100 per cento e scongiurando quest'anno la didattica a distanza. Ora spetterà al governo vagliare le proposte regionali e accoglierle. E se ieri è stata Genova a tracciare la rotta del trasporto locale per gli studenti, oggi toccherà alla prefettura spezzina lo stesso compito.

Per arrivare a scuola senza sforare il tetto della capienza autorizzata Trenitalia e Amt sono pronte a organizzare corse supplementari e come accaduto lo stesso anno spetterà ai privati la gestione di bus speciali dedicati esclusivamente agli studenti. Lo scorso anno a Genova erano 11 i mezzi noleggiati da Amt. Da organizzare, per migliorare quanto accaduto lo scorso anno, c'è la comunicazione con gli studenti: orari, corse, novità da comunicare entro inizio anno.