Scossa di terremoto negli Appennini al confine tra Emilia e Liguria: magnitudo 3.5

FERRIERE - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 22.02 dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro individuato nel comune di Ferriere in provincia di Piacenza negli Appennini liguri.

Vicino si trovano infatti i comuni della Val d’Aveto tra cui Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio. La scossa si è verificata a circa 6km di profondità. Il terremoto sentito anche nei comuni vicino della Liguria. La scossa è stata avvertita in diversi comuni della Liguria senza creare danni tanto che i vigili del fuoco non hanno ricevuto chiamate. Non si registrano infatti particolari danni a cose nè persone rimaste ferite.