Sardine-Benetton, Toscani senza vergogna offende i morti del Ponte Morandi

GENOVA - Olviero Toscani, il "grande" fotografo di casa Benetton, ne ha sparata una delle sue. Ospite alla trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', infatti, Toscani si è lasciato andare a un giudizio fuori luogo sul crollo del ponte Morandi. Quando Geppi Cucciari e Giorgio Lauro gli hanno chiesto se fosse d’accordo con le Sardine che hanno definito "un'ingenuità" la loro foto con Luciano Benetton, il fotografo l'ha sparata grossa e ha dichiarato: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, ma smettiamola". In studio è calato il gelo.

Quando i conduttori gli hanno fatto notare che "alle persone che sono morte interessa eccome" la vicenda legata al crollo di Ponte Morandi, Toscani anziché scusarsi per l'infelice uscita ha addirittura rincarato la dose: "A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale". Il suo centro culturale, insomma, val bene una frase shock secondo il fotografo conosciuto più per la lingua tagliente e le provocazioni che altro. Un modo per cercare ulteriormente una ribalta con riflettori spenti ormai da tempo.

"Toscani chieda scusa alle 43 famiglie delle vittime del Morandi, ai genovesi che hanno dovuto lasciare le loro case, alle imprese che hanno lottato per rialzarsi, ai cittadini che hanno fatto quotidianamente i conti con tanti disagi, ai liguri e a tutti gli italiani. Siamo indignati da tanta leggerezza nel pronunciare questa frase infelice!", ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando le dichiarazioni infelici di Oliviero Toscani. "Vogliamo giustizia e stiamo costruendo un ponte nuovo per la nostra città. Alla Liguria interessa, #ANoInteressa", ha concluso il governatore.

"Per noi è fondamentale garantire la sicurezza degli italiani, è un tema centrale. A noi non interessa il profitto ma la sicurezza degli italiani, non vogliamo morti sulla coscienza", ha commentato Stefano Buffagni, viceministro M5s dello Sviluppo economico. "Se qualcuno ha iniziato un percorso di partecipazione e poi finisce per diventare strumento di marketing dei Benetton, forse qualche domanda dovrebbe farsela. Noi come governo continuiamo a lavorare per garantire la diminuzione dei pedaggi, la sicurezza degli italiani e che chi ha causato danni si prenda le sue responsabilità e paghi fino all'ultimo", ha concluso Buffagni in un video condiviso sui suoi canali social.