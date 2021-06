Sanità, la Regione vuole gli ospedali del Ponente di nuovo in mano pubblica

GENOVA - Far tornare la gestione degli ospedali del Ponente ligure in mano pubblica per "cogliere le opportunità del Pnrr e rispondere ai nuovi bisogni di salute post pandemia".

Ecco l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti durante i lavori del Consiglio regionale. L'affidamento ai privati dei tre ospedali avvenne nel 2019.

"Sono in corso tutti i necessari approfondimenti giuridico amministrativi per valutare la risoluzione della procedura di affidamento ai privati della gestione dell'ospedale Saint Charles di Bordighera", conferma Toti rispondendo a un'interrogazione del Pd-Articolo Uno.

"Sono stati avviati i necessari approfondimenti sul piano giuridico amministrativo finalizzati alla revoca delle procedure di assegnazione degli ospedali di Albenga e Cairo, - continua - per i quali è tuttora pendente un contenzioso presso il Consiglio di Stato, e alla risoluzione dell'affidamento dell'ospedale di Bordighera, per il quale, chiusa la gara di aggiudicazione, sono tuttora da definirsi gli aspetti di natura contrattuale, sospesi a causa dell'emergenza pandemica".