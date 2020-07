Sampdoria, Ranieri: "La nave non è ancora in porto, dobbiamo arrivare a 40-41 punti"

GENOVA - "Il lockdown ci ha fatto soffrire. Abbiamo miscelato il lavoro e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l’Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e mi dà fiducia, dobbiamo continuare così”. E' un Claudio Ranieri soddisfatto quello che commenta la netta viottoria della sua sampdoria contro il Cagliari che avvicina i bluicerchiati alla salvezza.

“Voglio giocatori che non si diano mai per vinti. Gli sforzi sono stati ripagati ma la nave non è ancora in porto. Non faccio calcoli, dobbiamo arrivare a 40-41 e restare fuori da dove siamo stati per troppo tempo. Ci siamo sempre migliorati partita dopo partita e adesso sono arrivate anche vittorie importanti. Aver giocato a Lecce senza il loro pubblico ha penalizzato un po’ i giallorossi mentre a noi ha portato grande consapevolezza nei nostri mezzi” conclude Ranieri.