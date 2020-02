Sampdoria, il nuovo CdA sarà quello vecchio ma senza Fiorentino

GENOVA - Il CdA della Sampdoria svoltosi in videoconferenza ha fissato data e sede dell'assemblea degli azionisti, per il prossimo 6 marzo a Roma. I titolari della quasi totalità delle quote, ovvero Vanessa e Giorgio Ferrero figlia e nipote di Massimo, delibereranno la rinconferma in blocco del CdA decaduto per le dimissioni di Paolo Fiorentino, il banchiere ex Carige che aveva l'incarico di vicepresidente vicario. Per sostituirlo, il nome più accreditato è quello di Gianluca Vidal, il commercialista veneto che lo scorso anno aveva affiancato Ferrero nella trattativa con il gruppo Vialli-Dinan-Knaster.

Oltre allo stesso Ferrero, sono quindi destinati a restare al loro posto Paolo Repetto, Adolfo Praga e Giovanni Invernizzi, più Antonio Romei a dispetto dei presunti dissapori con il patron, per quanto l'avvocato romano potrebbe cambiare incarico rispetto a quello appena venuto meno di vicepresidente.