Sampdoria, Ferrero da Toti: "Il mondo del calcio è in sofferenza"

GENOVA - Massimo Ferrero ha incontrato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nella sede dell'ente. Dal palazzo ex Fondiaria fanno sapere che si è trattato di una breve visita informale per gli auguri natalizi, in cui però Ferrero non ha mancato di sottolineare il momento difficile del calcio italiano. Escluse rivelazioni su svolte societarie che non sono all'orizzonte. La proprietà formale dell'Unione Calcio Sampdoria 1946, nel quadro della procedura di concordato che riguarda altre aziende del Viperetta, è stata peraltro trasferita pochi giorni fa a un trust dell'Isola di Jersey controllato nel ruolo di "trustee" da Gianluca Vidal, consigliere di amministrazione della stessa Sampdoria nel ruolo di braccio destro fino a pochi mesi fa.

"Ho ricevuto - ha confermato Toti a RadioRai, con cui era collegato in diretta durante la visita del Viperetta - il presidente di una delle squadre del mio capoluogo, un signore con i capelli bianchi e la barba bianca. Le squadre di calcio sono una roba importante, peraltro il calcio sta soffrendo molto come tante attività economiche. La gente crede che il calcio sia solo un Cristiano Ronaldo da 10 milioni di euro l'anno, invece ci vivono tante persone che portano a casa lo stipendio. In questo paese si tende a dividere le cose con un po' di superficialità".