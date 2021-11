Sabato sulle autostrade della Liguria, tra cantieri, code e incidenti

GENOVA - Meglio partire con qualche ora di anticipo in Liguria o mettere in conto ritardi su ritardi. Anche in questo sabato i cantieri hanno creato disagi su disagi: la situazione più critica in A10 dove attorno alle 8:40 tra Finale Ligure e Pietra Ligure nella galleria prima dell'uscita del comune pietrese, si è verificato un incidente, un tamponamento tra due veicoli per cause ancora da accertare. Il tratto è interessato da diversi cantieri e scambi di carreggiata. I mezzi di soccorso ambulanza, auto medica e vigili del fuoco sono rimasti bloccati perché con la corsia unica a causa dei lavori non riuscivano a passare. Al loro arrivo, hanno trasportato in ospedale in codice giallo una donna.

Si sono così formate lunghe code, che hanno raggiunto i 13 km tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia, preceduti da altri 3 km tra Savona e Spotorno e i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova causa recupero mezzi. In sostanza, partendo da Genova verso la Francia si incontrano oltre 19 km di coda, dato che ci sono anche altri con 3 km di coda in A10 tra Celle Ligure e Albisola per lavori nel tratto di Autostrade.

La situazione è migliorata soltanto alle 11:20 circa in cui le code sono iniziate a diminuire: sono diventati 6 i km tra Spotorno e Pietra Ligure, preceduti da altri 2 km tra Savona e Spotorno, mentre verso Genova è rimasto 1 km tra Feglino e Spotorno.

Nel nodo genovese, invece, segnalata una coda di 1 km in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Code a tratti tra Rapallo e Chiavari per lavori in A12. Alle ore 10:30 viene segnalata anche una scorta veicoli tra Busalla e Ronco Scrivia per materiali dispersi.

AGGIORNAMENTI:

ORE 11:20 - In A10 sono diventati 6 i km tra Spotorno e Pietra Ligure, preceduti da altri 2 km tra Savona e Spotorno, mentre verso Genova è rimasto 1 km tra Feglino e Spotorno. Si è poi aggiunto 1 km tra Albenga e Andora, mentre al confine di Stato ci sono 3 km di coda verso Ventimiglia causa lavori.

ORE 10:30 - Migliora, anche se di poco, la paralisi tra Finale e Pietra Ligure: in direzione Genova coda di 3 km tra Borghetto e Finale Ligure in A10 e 1 km tra Feglino e Spotorno. In direzione Francia, invece resta critica con 10 km tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia preceduti da altri 3 km tra Savona e Spotorno. Prima di Spotorno, sono diventati 3 i km tra Celle Ligure e Albisola per lavori. Situazione invariata in A12 e A7, dove viene segnalata anche una scorta veicoli tra Busalla e Ronco Scrivia per materiali dispersi.

ORE 9:30 - La situazione più critica in A10 a causa di un incidente. Dalle 8:30 si sono registrati 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova causa recupero mezzi, e 8 km tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia. Ripercussioni anche nel tratto di Autostrade per l'Italia con 2 km di coda in A10 tra Celle Ligure e Albisola per lavori. Coda di 1 km in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Code a tratti tra Rapallo e Chiavari per lavori in A12.