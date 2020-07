Rivolta dei sindaci, la Milano-Sanremo salta quasi tutta la Liguria: salvi Poggio e Cipressa

Clamoroso alla Milano-Sanremo. I tredici sindaci della provincia di Savona interessati dal percorso hanno imposto il divieto di transito della carovana nei loro comuni. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un territorio interessato da un nuovo cluster di Coronavirus, hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della Classica di ciclismo, l'organizzazione della corsa ha deciso di 'tagliare' per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

La gara, in programma l'8 agosto si correrà comunque regolarmente con un tracciato inedito che cancella quasi completamente la Liguria, resteranno soltanto gli ultimi 40 km da Imperia a Sanremo. Salvi Cipressa e Poggio. Ma siccome ci saranno dei cambiamenti anche nell'uscita da Milano, alla fine muteranno 252 chilometri del 291 originari. La nuova distanza è 299 km. Niente Turchino né i passaggi attraverso Alassio e Laigueglia, Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. I problemi della viabilità e pure il cluster di coronavirus che ha interessato Savona negli ultimi giorni sono stati muri insormontabili.

La Milano-Sanremo è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada professionistico, una delle più importanti corse ciclistiche del relativo circuito internazionale e prima grande classica nel calendario ciclistico stagionale. Nel 1937 fu stabilita la data fissa della gara il 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe. Dopo l'abrogazione di tale festività la corsa si è svolta durante il sabato più vicino al 19 marzo, con eccezione delle edizioni dal 2012 al 2015 durante le quali la corsa si è svolta nella domenica più vicina a tale data. Fino all'arrivo dell'emergenza Coronavirus.