Ripartono i cantieri in autostrada, Giampedrone avverte: "Mai più come in primavera"

GENOVA - Tornano i cantieri di manutenzione straordinaria previsti dal piano di messa in sicurezza delle infrastrutture sulle autostrade genovesi. La notizia emerge da un vertice che si è tenuto in prefettura a Genova e al quale hanno preso parte Regione Liguria, Mit, Vigili del Fuoco, Anas, Autorità portuale e Autostrade per l'Italia. Per la Regione era presente l'assessore Giacomo Giampedrone che ha ribadito "che una situazione come quella accaduta in primavera non deve più accadere".

In caso di allerta meteo, considerato che si apre la stagione del maltempo, "Autostrade dovrà essere in grado di sospendere le lavorazioni in modo da non gravare sulla viabilità ordinaria, spesso a rischio durante certi eventi meteorologici". Sulla A26 ci sarà un cantiere non "smontabile", interno a una galleria, mentre nel resto della rete il progetto prevede cantieri smontabili e chiusure notturne.