Ripartenza, la protesta dei commercianti a Genova si muove via social

GENOVA - "Oggi 18 giugno alle ore 18 sui social Confcommercio Genova parte una protesta live contro la burocrazia che ostacola il lavoro delle imprese, rallenta l’accesso agli aiuti economici anche quelli stabiliti per il covid, frena gli interventi indispensabili per Genova". Il mondo produttivo si mobilita. Dopo il lungo lockdown causato dall'emergenza coronavirus sono tante le aziende e le realtà produttive in difficoltà e in attesa di risposte certe dal governo.

"Una moltitudine di video registrati da imprese di Confcommercio Genova per far sentire forte la voce delle imprese in questo momento così difficile per tutti, aggravato tra l’altro dall’isolamento al quale, dopo il crollo del ponte morandi e il covid, ci costringe ora autostrade. Vi chiedo di collegarvi tutti alla pagina Facebook di Confcommercio Genova condividendo il video sulle vostra pagina Facebook per far partecipare alla protesta tutti i vostri colleghi e contatti, in modo che la voce dei commercianti sia ascoltata il più possibile non solo in Liguria ma in tutta Italia e giunga al Governo e a chi per competenza spetta di risolvere questi problemi" spiega il presidente Odone.