Ponte per Genova, Toti e Bucci vanno a trovare l'operaio ferito

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno fatto visita all'ospedale San Martino di Genova all'operaio che si è infortunato ieri sul lavoro nel cantiere per la ricostruzione del ponte Morandi. Il 51enne, colpito da un macchinario, ha riportato alcune fratture costali di modesta entità e resta in osservazione presso il reparto di Chirurgia complessa.

A breve potrà essere dimesso. "Bisogna sempre tenere d'occhio la sicurezza sul lavoro, non si può mollare sulla sicurezza, la sicurezza viene prima di tutto" ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Marco Bucci dopo la visita. In una nota, la Regione ha spiegato che l'operaio è ricoverato al 'Trauma center e Emergenza Chirurgica' dell'ospedale Policlinico San Martino diretto dal dottor Luca Berardi.