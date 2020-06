Pioggia e temporali, domenica di allerta meteo gialla su tutta la Liguria

GENOVA - E' scattata alle ore 8 di questa domenica 7 giugno la nuova allerta meteo giallasututta la Liguria. Dopo una breve tregua il maltempo sta per riaffacciarsi sulla Liguria. Dalle prime ore di domenica 7 giugno, piogge e temporali localmente anche forti nuovamente protagonisti. Arpal ha, dunque, emanato l’allerta gialla per temporali su tutta la regione fino alle 23.59. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi

LA SITUZIONE - Continua l’alternanza tra fasi di maltempo e altre più “tranquille”, con il sole a farla da padrone. Dalle prime ore di domani, domenica 7 giugno, è atteso sulla Liguria un peggioramento delle condizioni meteo con tempo instabile; questa situazione si protrarrà per tutta la giornata, con una progressiva attenuazione dei fenomeni attesa in particolare dalla seconda parte di lunedì 8 giugno. Inizialmente avremo una prevalenza di piogge più diffuse che, a partire da Ponente, si estenderanno poi a tutta la regione. Le precipitazioni assumeranno, dalla mattinata, carattere di rovescio o temporale anche forte. Da segnalare anche il rinforzo del venti meridionali con raffiche che potranno toccare anche i 70-80 km/h in particolare sul centro Ponente tra cui una raffica a 55.8 km/h registrata a Genova Punta Vagno.

MALTEMPO NEL NORD ITALIA - Il maltempo interessa gran parte del nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede precipitazioni diffuse e localmente anche molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana settentrionale, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sulla Lombardia.

LE PREVISIONI METEO ARPAL

DOMENICA 7 GIUGNO: Progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ponente e in estensione a tutta la regione con precipitazioni moderate e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 70-80 km/h sul centro-Ponente, entroterra savonese comprso la val Bormida.

LUNEDI 8 GIUGNO: Permangono condizioni di instabilità su tutte le aree, possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata.