Pioggia e temporali, ancora maltempo in Liguria: è allerta gialla sul centro-Levante

GENOVA - E' scattata alle ore 6 l'allerta meteo gialla per temporali sul centro-Levante della Liguria compreso le valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto, stato di allerta che durerà fino alle ore 18 in tutte e tre le zone interessate (zone B-C-E). Nel corso della mattinata nuova valutazione da parte dei modelli metereologici di Arpal. Prosegue dunque la fase di maltempo in Liguria con pioggia e temporali, vento e mare mosso. L'allerta di lunedì scorso non ha creato particolari problemi così come la matreggiata per onda lunga avvenuta nel corso della giornata di martedì.

Alle ore 6 la cumulata oraria massima registrata è di 9.2 millimetri a Pratomollo (Borzonasca, Genova), nell'ultima ora 5.6 a Creto (Montoggio, Genova). Dalla mezzanotte cumulata massima di 13.6 millimetri alla Diga del Brugneto(Genova).

Si tratta di nuovo passaggio perturbato che interessa la Liguria, con una fase prefrontale al mattino e il transito del fronte vero e proprio nel pomeriggio, momenti intervallati da un’attenuazione delle precipitazioni, che saranno diffuse, di intensità moderata, con cumulate fino a elevate sul levante. Venti di scirocco sul levante e da Nord sul Ponente, con una linea di convergenza, che favorisce innesco di temporali più probabili sul centro-Levante: qui attese precipitazioni temporalesche forti.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE - L'arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse di intensità moderata sul centro-Levante e relativo entroterra, con cumulate fino a elevate sul Levante, significative sul centro e sulla valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e/o organizzati sul centro-Levante e relativo entroterra, bassa probabilità sul Ponente. Esaurimento dei fenomeni in serata a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati da SudEst sul Levante al mattino, localmente forti (40-50 km/h) settentrionali sul centro. Mare molto mosso sul centro-Levante.

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - Residua instabilità nelle prime ore sul Levante. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su parte orientale del Levante. Mare molto mosso per onda di libeccio.