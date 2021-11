Pienone a Genova per Ognissanti: code record sotto l'acqua per l'Acquario

GENOVA - Lunghe code al Porto Antico: turisti ma anche tanti cittadini armati di ombrelli colorati e impermeabili per proteggersi dalla pioggia che si sta abbattendo su Genova in queste ore in fila per entrare all'Acquario. Il ponte di Ognissanti ha fatto registrare il pienone in città e, probabilmente incoraggiati dalla giornata di maltempo, sono state tante le persone che hanno deciso di visitare la zona del Porto Antico e uno degli acquari più grandi d'Europa.

La grande affluenza non è stata però l'unico motivo, però, a rallentare l'entrata: dal 15 ottobre è necessario controllare il Green Pass (LA NOTIZIA) , obbligatorio per entrare nella struttura. Ad aggiungersi la situazione tragica della autostrade liguri che questa mattina ha bloccato molti turisti provenienti dal Piemonte sull'A26, dove un incidente (I DETTAGLI) ha causato molti disagi per gli automobilisti. Sono molti i turisti che avevano prenotato l'entrata all'Acquario questa mattina ma, arrivando in ritardo al Porto Antico, hanno perso il turno e si sono dovuti mettere in coda.