Caos autostrade, pioggia, cantieri e incidenti nel giorno della festa dei Santi

GENOVA - Un'auto sbanda e perde il controllo in corsia di sorpasso, in galleria, sulla A12 poco prima di Recco in direzione Genova ed è subito coda. Complice la pioggia, in una giornata di allerta gialla sulla Liguria di centro levante, con diversi cantieri lungo le tratte liguri ma con l'attenuante del dì festa nazionale - la giornata di Ognissanti - agli automobilisti che percorrono la rete autostradale non viene risparmiata una nuova giornata di disagi.

Oltre all'incidente al chilometro 26 della A12, in direzione ponente, che ha creato immediatamente tre chilometri di coda, nella mattinata del primo novembre si segnala un secondo incidente sulla A26 in direzione Genova Voltri: alle ore 11 il traffico è bloccato al km 9 a causa di un minivan che ha sbandato in autonomia e perdendo il controllo si è messo di traverso sull'unica corsia a disposizione. Lì infatti è presente un restringimento di carreggiata a causa dei cantieri e il minivan, dotato di cambio automatico, si è bloccato e attende l'arrivo del carro attrezzi per essere rimosso. Il traffico è bloccato con 4 km di coda, per chi viaggia verso Genova l'uscita consigliata è Masone e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare sulla A10 a Genova Pra'. Dopo circa un'ora - poco dopo le 12 - la circolazione è ripresa regolarmente, ma permangono i chilometri di code.

Subito risolti invece, nelle prime ore del mattino, altri due incidenti: il primo all'altezza di Savona sulla A10, il secondo sulla A7 all'altezza di Ronco Scrivia. In questi due casi gli incidenti sono stati prontamente risolti e il traffico ha ricominciato a scorrere regolarmente.