Pasqua e Pasquetta bagnate in Liguria, a casa senza rimpianti

GENOVA - Temperature ancora calde per la giornata di venerdì, all'indomani dell'arrivo in Liguria del Caligo, in particolare fenomeno di nebbia marina che aveva già interessato le nostre coste a fine febbraio. "Con la giornata di sabato per dura questa situazione di alta pressione, il cambiamento invece avverrà a partire dal pomeriggio avremo una nuvolosità che andrà progressivamente ad aumentare in particolare sul Levante regionale e sulle Alpi", ha spiegato a Primocanale Federico Grasso di Arpal. "La possibilità di rovesci aumenta soprattutto nella giornata di domenica con temporali nel pomeriggio di Pasqua. La Pasquetta sarà interessata da rare schiarite, più probabile una copertura uniforme delle precipitazioni diffuse ma non troppo intense tra il pomeriggio e la notte di martedì"

LE PREVISIONI:

OGGI VENERDI' 2 APRILE : Ancora una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento nell'interno nel pomeriggio, quando non si escludono brevi e isolati rovesci sui rilievi alpini; fino al mattino ancora possibili locali foschie costiere a Ponente. Venti: tra deboli e moderati dai quadranti orientali; locali regimi di brezza. Mare: localmente mosso fino al mattino a Ponente, poi poco mosso ovunque. Umidità: su valori medio-alti.

DOMANI SABATO 3 APRILE: Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali foschie costiere sul Centro-Ponente; dal pomeriggio il sopraggiungere di aria più fredda in quota interrompe la lunga fase di stabilità ed è associato a passaggi di nuvolosità irregolare nei medi livelli con possibili brevi rovesci, specie a Levante e sulle Alpi Liguri. Venti: in prevalenza deboli a regime di brezza sul Centro-Levante, tra deboli e moderati nordorientali sul Ponente; in serata ingresso di venti settentrionali. Mare: in aumento da poco mosso a mosso già in mattinata a Ponente, solo in serata a Levante. Umidità: su valori medi