Orientamenti, aperte le iscrizioni al Career Day. Più di 2700 posti di lavoro offerti da 90 aziende

GENOVA - Una opportunità importante per chi è in cerca di lavoro. Il Career Day 2019 si amplia: appuntamento da lunedì 11 a giovedì 14 novembre presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova (Via XX Settembre 44).

Sul “tavolo” ci sono reali opportunità di impiego attraverso colloqui con 90 aziende interessate ad assunzioni nella stagione 2019/2020. Sono 2700 le posizioni aperte. A disposizione contratti a tempo determinato, tirocini, apprendistati ma anche contratti a tempo indeterminato. I candidati devono registrarsi sul portale Formazione Lavoro di Regione Liguria QUI.

L’International Career Day torna dopo il successo delle precedenti edizioni e offre la più grande occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia. La manifestazione favorisce l’incontro diretto tra aziende e chi cerca lavoro. I candidati possono stabilire un concreto contatto con le realtà produttive, sostenere colloqui, mettere in luce le proprie attitudini e motivazioni, oltre che consegnare il proprio CV. L’International Career Day è realizzato in stretta collaborazione con le attività del portale FormAzioneLavoro della Regione Liguria, dei Centri per l’Impiego, di Eures e delle HRC delle imprese liguri e nazionali.