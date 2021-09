No green pass in piazza della Vittoria a Genova, protesta sotto la sede dell'ordine dei medici

GENOVA - Sono scesi in piazza ancora una volta, quasi 500 persone. Una manifestazione per dire no al green pass. Questa vola a riempirsi è stata piazza della Vittoria a Genova. Tra i promotori anche il teologo del M5s il professor Paolo Becchi. Un luogo non casuale quello scelto per la protesta portata avanti proprio sotto la sede dell'Ordine dei medici della Liguria. Tutto parte dal procedimento di sospensione di un medico che non si è vaccinato. Ancora una volta una manifestazione organizzata contro il certificato verde che dal 15 ottobre diventerà obbligatorio sia per il mondo del lavoro pubblico che per quello privato.

Solidarietà all'Ordine dei medici è arrivata dal presidente della Regione Giovanni Toti: "Siamo qui nella sede dell’Ordine dei medici di Genova per esprimere un necessario gesto di solidarietà e di vicinanza di fronte alla manifestazione dei no-vax, che protestano perché è stato emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di un medico no vax. I medici devono essere i primi nel dare il buon esempio alla cittadinanza, dimostrando come della scienza ci si possa e ci si debba fidare – precisa Toti – Abbiamo voluto sottolineare ribadire il ruolo dei medici e la necessità di fiducia nella scienza anche nell’ultima campagna di sensibilizzazione sui vaccini, proprio per convincere gli indecisi. Lo abbiamo detto fin dall’inizio: la scienza è l’unico punto di riferimento possibili, la stella polare che abbiamo sempre seguito e che dobbiamo seguire per uscire dalla pandemia" ha concluso Toti.