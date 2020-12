Natale con la neve nell'entroterra in Liguria e lunedì attesi fiocchi anche a bassa quota

GENOVA - E' tornata la neve a far capolino sulle vette più alte della Liguria. In queste ore in conseguenza di una corrente fredda da Nord la quota neve è calata fino ai 400-500 metri con possibili spolverate a quote inferiori. Nevicate moderate sui rilievi di confine oltre 800-1000 metri. Vette imbiancate come in Val d'Aveto, sul monte Penna ma fiocchi di neve presenti anche nell'alta Val Trebbia.

Questo 2020 regala un dicembre di neve e un Natale imbiancato con le misure restrittive che limitano la possibilità di godere dello spettacolo. Ma si tratta solo di un anticipo di quello che sarà il meteo nelle prossime giornate. L'aria fredda porterà a intermittenza gelo e temperature basse per tutto il fine settimana, ma sarà lunedì 28 il giorno dove si attendono in tutto il Nord Ovest italiano le precipitazioni nevose maggiori anche a quote basse.

Dopo un sabato di santo Stefano caratterizzato dal vento di burrasca con l'avviso emanato dalla protezione civile si assisterà a un leggero miglioramento che dovrebbe durare fino alla prima parte di domenica. Dalla serata nuovo peggioramento. Ma sarà il preludio di un inizio di settimana caratterizzato da una nuova fase di maltempo che dovrebbe portare nevicate (anche copiose) su molte aree del Paese, con i fiocchi a bassa quota che potrebbero essere presenti anche in Liguria.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

SABATO 26 DICEMBRE - L'allontanamento del minimo verso Sud-Est e la rimonta di un promontorio anticiclonico riportano condizioni di cielo sereno e limpido su tutta la regione. Nella notte residue deboli nevicate fino a bassa quota nell'interno di Levante, in particolare sull'Appennino e sulle zone di confine, con tendenza a schiarite dalla mattinata. Venti: settentrionali di burrasca o burrasca forte nelle prime ore con raffiche fino a 80-90 km/h sulla costa, oltre i 120-140 km/h su rilievi e crinali più esposti; graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare: tra poco mosso e mosso stirato sotto costa, molto mosso al largo; moto ondoso in calo nel pomeriggio.

TENDENZA PER DOMENICA 27, LUNEDI' 28 E MARTEDI' 29 DICEMBRE - Domenica nubi in aumento e peggioramento previsto a partire dalla serata. Temperature stazionarie e venti forti. Lunedì 28 dicembre giornata caratterizzata dalla pioggia, possibili fenomeni nevosi e mareggiate. Temperature segnalate in aumento e venti di burrasca. Per martedì 29 dovrebbe esserci un graduale miglioramento con possibili piogge residue, temperature stazionarie e venti moderati.